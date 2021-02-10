Сооружение представляет опасность для туристов

На прошлой неделе власти Крыма решили снести знаменитую атомную электростанцию в городе Щелкино, которая оставалась недостроенной с 1986 года. Что будет на месте заброшенного сооружения, чиновники пока не говорят, а вот о причинах грядущего демонтажа поведали журналистам.

В правительстве республики сообщили, что АЭС завершить или перепрофилировать не получится, поэтому снос – единственный выход. Кроме того, любители экстремальных видов спорта и туристы постоянно получали там травмы. Например, прошлым летом в заброшенную шахту упала женщина с пятилетним ребенком.

Демонтаж планируют начать в ближайшие месяцы, а оставшиеся после работ материалы для дальнейшей реализации заберет предприятие, которое будет заниматься сносом. В правительстве не раз подчеркивали, что процесс предстоит дорогостоящий, однако в министерстве строительства и архитектуры Крыма заверили, что из бюджета не будет потрачено ни копейки, пишет "Коммерсант".

После заморозки строительства АЭС превратилась в арт-объект: там проводили вечеринки фестиваля "Казантип" и снимали кино, например, "Обитаемый остров" Федора Бондарчука. Также на территории располагалось искусственное водохранилище, гранит с кромки которого перерабатывали в щебень и продавали. Это приносило бюджету полуострова от 20 млн до 40 млн руб. в год.