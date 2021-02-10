Школьники получат дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ

Из-за пандемии сроки экзаменов решили продлить

Рособрнадзор ввел дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ – она будет предусмотрена для школьников, которые не смогут посетить экзамены из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА ФАН.

В этом году ЕГЭ стратует с 31 мая. Последний день экзаменов назначен на 2 июля. Дополнительная неделя для сдачи пройдет с 12 по 17 июля.