Россиянам упростят получение статуса ИП

Порядок регистрации займет лишь несколько минут

Власти готовят для россиян упрощение порядка получения статуса индивидуального предпринимателя. Соответствующее заявление сделал сегодня, 10 февраля, глава ФНС Даниил Егоров в ходе выступления в Совфеде.

Как отметил госслужащий, налоговое ведомство намерено упростить процедуру, которая после ряда изменений займет лишь несколько минут, передает телеканал "360".

По информации РИА "Новости", гражданам предложат установить мобильное предложение для осуществления своей деятельности без посещения налоговых органов и подачи отчетности в прежнем формате.

Егор МАЛКОВ

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