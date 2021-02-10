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Гриф секретно снят с важных документов, свидетельствующих о зверствах нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны. Протоколы допроса свидетелей массовых казней мирных граждан, показания местных жителей, воспоминания очевидцев дополняют страшную картину известных событий, отметил вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков.
Он рассказал, что среди архивов, рассекреченных Федеральной службой безопасности (ФСБ), есть свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений гитлеровцев в симферопольской тюрьме, передает РИА "Новости".
Среди документов можно увидеть также постановление о возбуждении уголовного дела против оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа. Он лично казнил людей в Крыму, был осужден на пожизненное заключение в ФРГ, однако был отпущен из тюрьмы в 1986 году и остаток жизни спокойно провел на свободе, рассказал Бобков.
Рассекреченные документы переданы в Центральный музей Тавриды.
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