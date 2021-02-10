Власти подготовили обновленный перечень правил использования загородной недвижимости

Правительство ввело ряд ограничений для россиян при использовании загородных участков. Так, с 2021 года действуют новые правила, нарушение которых грозит собственникам крупным штрафом.

Костер и шашлыки

С 1 января действует поставновление кабмина, по которому минимальный допустимый радиус очистки местности от сухой травы и остатков деревьев от места сжигания составляет 15 метров.

Огонь же можно разжигать лишь в отдельном отведенном месте – глубина котлована не должна быть меньше 30 сантиметров. Максимальный радиус составляет один метр в диаметре.

Мусор на участке

Своевременная уборка мусора с покосом травы должна выполняться в соответствии с противопожарными мерами. Требование касается не только самих владельцев участков, но и тех, кто арендует территорию.

Также запрещено устраивать свалку отходов в зоне общего пользования, в лесах, лесопарковой территории и местах сельскохозяйственного значения.

Указанные требования действуют до 2026 года. При нарушении этих правил гражданам грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей. Должностным лицам придется выложить до 15 тысяч, юридическим – до 200.

Дачные скважины

С этого года использование скважин общего пользования, которые предназначены для нужд всего садоводства, грозит дачникам крупной суммой при отсутствии необходимой документации. Стоимость требуемой лицензии составляет 7,5 тысячи рублей, передает РБК.

Ранее россиянам разъяснили правила выращивания картофеля на территории частных огородов.