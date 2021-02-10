Какие штрафы ожидают дачников в 2021 году

Какие штрафы ожидают дачников в 2021 году
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Власти подготовили обновленный перечень правил использования загородной недвижимости

Правительство ввело ряд ограничений для россиян при использовании загородных участков. Так, с 2021 года действуют новые правила, нарушение которых грозит собственникам крупным штрафом.

Костер и шашлыки

С 1 января действует поставновление кабмина, по которому минимальный допустимый радиус очистки местности от сухой травы и остатков деревьев от места сжигания составляет 15 метров.

Огонь же можно разжигать лишь в отдельном отведенном месте – глубина котлована не должна быть меньше 30 сантиметров. Максимальный радиус составляет один метр в диаметре.

Мусор на участке

Своевременная уборка мусора с покосом травы должна выполняться в соответствии с противопожарными мерами. Требование касается не только самих владельцев участков, но и тех, кто арендует территорию.

Также запрещено устраивать свалку отходов в зоне общего пользования, в лесах, лесопарковой территории и местах сельскохозяйственного значения.

Указанные требования действуют до 2026 года. При нарушении этих правил гражданам грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей. Должностным лицам придется выложить до 15 тысяч, юридическим – до 200.

Дачные скважины

С этого года использование скважин общего пользования, которые предназначены для нужд всего садоводства, грозит дачникам крупной суммой при отсутствии необходимой документации. Стоимость требуемой лицензии составляет 7,5 тысячи рублей, передает РБК.

Ранее россиянам разъяснили правила выращивания картофеля на территории частных огородов.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
О сколько либеральной швали в комментах вылезло. Чего-же вы убогие не выпендриваетесь на правила пользования участками в Штатах и Европе там правила намного жестче. Ах да там это все демократично.
дубарь ты не либеральный. Люди то тут живут, а не в США и Европе. Там пусть другие думают. А в России выстроена бандитская вертикаль власти и как не путину за все отвечать. Это его люди травят "новичком" граждан своей страны, это у вас за мкадом стоят избы на 3 окна поросшие мохом, это для путина возомнившего себя Царем строят дворцы. Не на его ли руках по плечи кровь убитых в войнах граждан?! Кому ж как не путину отвечать за весь беспредел в России за все его 20+ лет царствования.
Гость
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О сколько либеральной швали в комментах вылезло. Чего-же вы убогие не выпендриваетесь на правила пользования участками в Штатах и Европе там правила намного жестче. Ах да там это все демократично.
Гость
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Гость
За, что вы так любите и лижите путина?
он их качественно имеет. вместе со своими дружбанами.
не вынимая.
и путин конечно непричем - это госдума, правительство и тд
а путин весь в белом
Гость
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Гость
За, что вы так любите и лижите путина?
Путин спит и только думает о твоей даче.... Вопросы к ГосДуме.
Гость
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За, что вы так любите и лижите путина?
Гость
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теперь даже залить своё патриотическое рыло на любимой даче будет не бесплатно
бугага
Гость
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Цензура, цензура, цензура.
Гость
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да обложите их штрафами так, чтоб даже приезд на свою дачу уже был штрафом.
может тогда очнутся.
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