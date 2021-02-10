Чем можно заниматься в эти 7 дней – в материале от "Утро.ру"

В феврале многие огородники начинают активизироваться, берясь за любимое дело. Главной деятельностью в последний месяц зимы становится посев растений на рассаду. Некоторые берутся за дело лишь только после того, как обратятся к Лунному календарю.

Существуют благоприятные и неблагоприятные дни для определенных культур. Рассмотрим, что можно делать в тот или иной день, а от чего лучше отказаться.

8-12 февраля

В эти дни желательно браться за такие тепличные работы, как посев раннего редиса, корневой петрушки и свеклы. Также можно смело приступать к выгонке лука и чеснока на перо, удалению сорняков, борьбе с вредителями, рыхлению почвы и поливу.

В саду нужно избавиться от засохших ветвей и заготовить черенки.

Что касается цветов, то в данный период можно сажать клубневые и луковичные растения.

Лучше не прищипывать и не пикировать растения. Кроме того, стоит отказаться от деления корней.

13-14 февраля

При планировании работ в теплице обратите внимание на то, что в субботу и воскресенье можно сажать редис, морковь, свеклу, шпинат и лук. Также следует сеять на рассаду помидоры, баклажаны, перец и огурцы.

Подходящие работы для сада – удаление поросли и борьба с сухими ветвями.

Цветоводы могут без страха сажать луковичные растения.

В выходные нельзя заниматься поливом, обрезкой и обработкой растений от вредителей. Более того, нужно быть особенно аккуратными при подкормке культур.

Ранее появилась информация, что нужно сделать на даче в феврале.