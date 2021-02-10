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В феврале многие огородники начинают активизироваться, берясь за любимое дело. Главной деятельностью в последний месяц зимы становится посев растений на рассаду. Некоторые берутся за дело лишь только после того, как обратятся к Лунному календарю.
Существуют благоприятные и неблагоприятные дни для определенных культур. Рассмотрим, что можно делать в тот или иной день, а от чего лучше отказаться.
8-12 февраля
В эти дни желательно браться за такие тепличные работы, как посев раннего редиса, корневой петрушки и свеклы. Также можно смело приступать к выгонке лука и чеснока на перо, удалению сорняков, борьбе с вредителями, рыхлению почвы и поливу.
В саду нужно избавиться от засохших ветвей и заготовить черенки.
Что касается цветов, то в данный период можно сажать клубневые и луковичные растения.
Лучше не прищипывать и не пикировать растения. Кроме того, стоит отказаться от деления корней.
13-14 февраля
При планировании работ в теплице обратите внимание на то, что в субботу и воскресенье можно сажать редис, морковь, свеклу, шпинат и лук. Также следует сеять на рассаду помидоры, баклажаны, перец и огурцы.
Подходящие работы для сада – удаление поросли и борьба с сухими ветвями.
Цветоводы могут без страха сажать луковичные растения.
В выходные нельзя заниматься поливом, обрезкой и обработкой растений от вредителей. Более того, нужно быть особенно аккуратными при подкормке культур.
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