Метеозависимых людей предупредили о возможном недомогании

На следующей неделе на Землю обрушится очередная магнитная буря, а спустя время – еще одна. Как подготовиться к вспышкам солнечной активности, чтобы избегать негативного влияния на здоровье, рассказали эксперты.

Возмущения геомагнитного поля пройдут 21 февраля и 6 марта. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН отмечают, что магнитные бури ожидаются слабые – класса G1.

При этом метеозависимые могут почувствовать недомогание, предупреждают эксперты. Самый распространенный симптом – головная боль. Также возможны резкие перепады давления, слабость и даже эмоциональная нестабильность.

Полностью избежать влияния магнитных колебаний невозможно, но последствия можно свести к минимуму. Так, за несколько дней до вспышек на Солнце следует уменьшить физические нагрузки и следить за питанием. Кофе, вредные привычки и дополнительный стресс могут серьезно ухудшить самочувствие – от этого лучше отказаться, пишет Vesiskitim.ru.

Стоит отметить, некоторые эксперты считают, что магнитные бури никак не влияют на самочувствие человека.