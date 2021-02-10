Москва работает над проблемой привлечения иностранных граждан к сезонным работам

Тема по упрощению правил въезда для граждан других стран является вопросом, которые проходит активное обсуждение среди членов правительства. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам государственного служащего, указанная тема не теряет своей актуальности также в строительной области, где наблюдается дефицит рабочих.

"Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве", – отметил Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ после просьбы дать комментарий на запрос Минсельхоза о проработке ряда положений в миграционном законодательстве.

Также госслужащий отметил, что вопрос миграции остается прерогативой правительства, передают "Известия".

Ранее "Общественная служба новостей" сообщала, что Минсельхоз обратился к Минтруда и МВД с просьбой упростить порядок въезда для мигрантов для выполнения сезонных работ. Как отметили в ведомстве, из-за коронавирусной эпидемии Москва ограничила посещение страны для иностранцев.

В конце января правительство издало распоряжение, в соответствии с которым граждане ЕАЭС могут посещать РФ с помощью въезда из Армении и Белоруссии.