В Карелии мужчина умер после вакцинации от коронавируса

Смерть мужчины была вызвана переохлаждением

Через пять дней после прививки "Спутником V" 40-летний житель Кеми умер. Машиниста поезда не стало 29 января, похороны прошли 9 февраля. Об этом сообщили в Сети.

В Минздраве Карелии сообщили, что причиной смерти мужчины стало переохлаждение. Как пишет "Карелия.News", вакцина не могла стать причиной смерти, поскольку не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать заболевания.

"Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией. По предварительным данным, у вакцинированного было переохлаждение после прививки, что могло стать причиной пневмонии", – подчеркнули в ведомстве.