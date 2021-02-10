В Карелии мужчина умер после вакцинации от коронавируса

Смерть мужчины была вызвана переохлаждением

Через пять дней после прививки "Спутником V" 40-летний житель Кеми умер. Машиниста поезда не стало 29 января, похороны прошли 9 февраля. Об этом сообщили в Сети. 

В Минздраве Карелии сообщили, что причиной смерти мужчины стало переохлаждение. Как пишет "Карелия.News", вакцина не могла стать причиной смерти, поскольку не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать заболевания. 

"Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией. По предварительным данным, у вакцинированного было переохлаждение после прививки, что могло стать причиной пневмонии", – подчеркнули в ведомстве. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Байден получит доступ к секретным переговорам Путина и Трампа

У бывшего хозяина Белого дома не получится скрыть информацию от преемника

Униженному Боррелю пришлось оправдываться за слова в адрес России

У дипломата нашлись защитники в Европарламенте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей