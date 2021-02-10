В Карелии мужчина умер после вакцинации от коронавируса

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Через пять дней после прививки "Спутником V" 40-летний житель Кеми умер. Машиниста поезда не стало 29 января, похороны прошли 9 февраля. Об этом сообщили в Сети.
В Минздраве Карелии сообщили, что причиной смерти мужчины стало переохлаждение. Как пишет "Карелия.News", вакцина не могла стать причиной смерти, поскольку не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать заболевания.
"Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией. По предварительным данным, у вакцинированного было переохлаждение после прививки, что могло стать причиной пневмонии", – подчеркнули в ведомстве.
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