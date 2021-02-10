Поставить точный диагноз поможет искусственный интеллект

Московские медики и компьютерные технологии работают в плотном тандеме

XXI век – время прорывных технологий. Эксперты убеждены – в лидеры выбьется тот, кто поставит себе на службу искусственный интеллект. В этом отношении москвичи могут быть спокойны – развитию и применению компьютерных технологий город уделяет большое внимание. В частности, ИИ уже сейчас активно применяется в медицине.

Уже доказано, что IT– алгоритмы лучше справляются с распознаванием рака легких на снимках, чем рентгенологи. С помощью нейросети легче выявить нарушения в работе мозга. Созданная в Москве система поддержки принятия врачебных решений позволяет вовремя увидеть малозаметные признаки болезни и оперативнее поставить диагноз. На это указала главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

"Искусственный интеллект предлагает наиболее вероятные диагнозы, а главное – дает врачу подсказку, какие необходимо назначить исследования для подтверждения диагноза",

– рассказала Лысенко АГН "Москва". Конечно, последнее слово за врачом: он может согласиться с предложением ИИ или предпочесть собственную версию. Но подсказка компьютера позволяет намного быстрее увидеть все варианты и определиться с дальнейшими действиями. Это удобно врачу и важно для пациента.

Система поддержки принятия врачебных решений – это часть созданной в Москве единой цифровой платформы здравоохранения. Такой своеобразный помощник, особенно актуальный для молодых специалистов.

Широкое внедрение технологий ИИ поможет спасти жизни людей в отдаленных регионах нашей страны, где еще ощущается нехватка современного медицинского оборудования. Москва оказывает в этом помощь. Так, недавно все российские медики получили доступ к московскому сервису "КТ-калькулятор" - нейронной сети для оценки степени поражения легких по данным анализа крови. Предложение оказалось очень востребованным: за месяц консультацию получили более 7 тысяч человек из 70 регионов.

Другая инициатива столицы – специальная платформа HUB, к которой также открыт доступ врачам в регионах. После регистрации любой российский медик может воспользоваться технологиям искусственного интеллекта, которые успешно применяются в московских учреждениях. Например, загрузить в систему рентгенологическое исследование и через несколько минут получить компьютерный анализ.

Ранее власти столицы определили 10 видов медицинских исследований, при которых "компьютерное зрение" и искусственный интеллект будет применяться уже в 2021 году.