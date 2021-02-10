Столичный регион накроет сильный снегопад

Жителей Московской области призвали отказаться от дальних поездок на личном транспорте из-за сильного снегопада и гололедицы. Опасность будет сохраняться до конца этой недели.

Синоптики предупреждают, что с четверга, 10 февраля, по воскресенье, 14 февраля, область буквально завалит снегом. Кроме того, ожидается ветер с порывами до 20-ти метров в секунду. Возможны гололед и метели, передает пресс-служба регионального Минтранса.

Глава ведомства Алексей Гержик заявил, что все дорожные службы перевели в усиленный режим работы. Дороги активно посыпают реагентами, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Пешеходов также призвали быть максимально внимательными и осторожными.

Ранее появилась информация, что за пару дней в Подмосковье может выпасть до 50-ти сантиметров снега.