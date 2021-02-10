Молодые ученые Москвы получили награду за вклад в борьбу с коронавирусом

Столица РФ подтверждает статус города инноваций

Москву с полным правом можно назвать центром науки. Именно сюда едут молодые амбициозные люди, готовые покорять вершины и делать грандиозные открытия. Город платит им взаимностью, поддерживая творческие порывы, открывая технопарки и научные центры, поощряя молодых исследователей финансово. Результат – четверть всех российских изобретений запатентовано в столице.

Пандемия коронавируса дала новый толчок развитию современных технологий, в первую очередь, медицинских: сначала в Москве, а затем и во всей стране. Так, к разработанным и внедренным в столице системе диагностики с помощью компьютерного зрения, КТ-калькулятору, системе поддержки принятия врачебных решений Москва дала доступ медикам из регионов.

Неоценимый вклад для выхода из сложной эпидситуации внесли московские ученые, первыми расшифровав геном коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на вручении наград молодым ученым.

"В год пандемии наши московские ученые первыми расшифровали геном коронавируса, создали целую линейку препаратов для борьбы с COVID-19, которые спасли жизни тысяч и тысяч наших сограждан. Создали целую линейку уникальных вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру",

– подчеркнул мэр.

На премию правительства Москвы в 2020 г. было подано 1042 заявки. Победителями стали 78 молодых ученых, чьи разработки и исследования успели себя зарекомендовать на практике.

Так, Михаил Шугай работал над биоинформатическими методами анализа антигенной специфичности репертуаров Т-клеток человека и их приложением при пандемии COVID-19. Николай Никитин и Екатерина Евтушенко разработали вакцину против краснухи, показавшую полную безопасность на животных моделях. Константин Когос создал 12 компьютерных программ для противодействия утечке информации по скрытым каналам.

Всего за время проведения конкурса на соискание премий в 2013–2020 г.г. награду получили 432 молодых ученых.