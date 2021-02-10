Стало известно, куда отправилась спутница блогера

Жена Алексея Навального покинула Россию. Юлия улетела в Германию. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника агентства, супруга блогера отправилась из столичного аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Подробностей о цели визита Юлии Навальной в Германию пока не приводится.

Напомним, ранее блогеру изменили условный срок на реальный. Причиной стали многочисленные нарушения пребывания на свободе. Суд принял такое решение 2 февраля. По делу "Ив Роше" Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.