Жена Навального покинула Россию - СМИ

Жена Навального покинула Россию - СМИ
Юлия Навальная. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Стало известно, куда отправилась спутница блогера

Жена Алексея Навального покинула Россию. Юлия улетела в Германию. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника агентства, супруга блогера отправилась из столичного аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Подробностей о цели визита Юлии Навальной в Германию пока не приводится.

Напомним, ранее блогеру изменили условный срок на реальный. Причиной стали многочисленные нарушения пребывания на свободе. Суд принял такое решение 2 февраля. По делу "Ив Роше" Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Жены декабристов ехали с мужьями в ссылку, жёны современных "революционеров" едут на запад, подальше от мужей, поближе к спонсорам. Нужно же семью кормить и детям обучение оплачивать. ЗП в колонии на семью не хватит. Вот такая "нелёгкая" судьба современных жён "революционеров", сплошные тяготы жизни.
Гость
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Гость
будут из нее лепить тихановскую))
Школяры запутаются кто их вождь. Престарелый отравленец или его изрядно побитая годами и молью супружница?
Людмила
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напрасно!!
Гость
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будут из нее лепить тихановскую))
Гость
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Горевать лучше в Германии. Там донатов дадут.
Ну и обучение дочери надо отрабатывать.
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