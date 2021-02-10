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Жена Алексея Навального покинула Россию. Юлия улетела в Германию. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседника агентства, супруга блогера отправилась из столичного аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.
Подробностей о цели визита Юлии Навальной в Германию пока не приводится.
Напомним, ранее блогеру изменили условный срок на реальный. Причиной стали многочисленные нарушения пребывания на свободе. Суд принял такое решение 2 февраля. По делу "Ив Роше" Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.
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