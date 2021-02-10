Для данного способа понадобится только банка и крышка

Чистка чеснока – дело непростое, но лишь тогда, когда надо всего пару зубчиков. Тогда можно очистить растение с помощью ножа. Однако как быть, если чеснока действительно много? Чтобы не тратить кучу времени на чистку, можно воспользоваться проверенным способом, который поможет очистить сразу несколько головок всего за пару минут.

Для этого метода понадобятся банка и крышка. Для начала следует взять чеснок. Важно, чтобы он был хорошо просушен. Не стоит чистить растения, которые совсем недавно достали из погреба или холодильника.

Далее необходимо разделить его на зубчики. Для этого достаточно просто надавить. на центр головки. Или же можно воспользоваться ножом, если так будет удобнее.

Зубчики нужно сложить в банку, накрыть крышкой. К слову, банку можно брать из любых материалов, потому что это не скажется на качестве очистки. Затем емкость следует закрыть плотной крышкой и активно потрясти в течение минуты.

На финальном этапе чеснок следует достать из банки и промыть, чтобы снять остатки шелухи.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро и без подручных средств открыть банку с откручивающейся крышкой.