Как с помощью лимона и воды забыть о пыли на месяц

Как с помощью лимона и воды забыть о пыли на месяц
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Дорогие полироли не понадобятся

Часто бывает так, что даже после генеральной уборки уже через пару дней на поверхностях появляется злополучная пыль. Однако есть простое средство, которое позволит на долгое время забыть о грязи дома Да и приготовить его можно самостоятельно. 

Для того, чтобы избавиться от пыли на месяц, нужно просто смочить тряпку в специальном лимонном растворе, который легко можно сделать в домашних условиях. Ингредиента всего три: лимон, несколько капель растительного масла и обычная вода.

Лимон следует нарезать дольками, положить их в ведро или тазик, добавить немного растительного масла, а после залить примерно 300 миллилитров воды. После этого раствор должен настояться в течении нескольких часов. 

После этого можно приступать к уборке. Просто смочите тряпку в средстве и протрите поверхности. Эффект будет длиться примерно в течение 2-3 недель. 

Однако если у вас есть время и желание забыть о пыли на пару месяцев, можно приготовить более эффективный раствор. Для этого в емкость нужно нарезать один лимон, 7 столовых ложек растительного масла и настаивать средство в течение одной недели. 

Спустя 7 дней настоявшийся раствор нужно разбавить стаканом кипятка и процедить. После следует просто смочить тряпку в средстве и начать уборку. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как очистить утюг от нагара всего за пару минут. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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