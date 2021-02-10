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Часто бывает так, что даже после генеральной уборки уже через пару дней на поверхностях появляется злополучная пыль. Однако есть простое средство, которое позволит на долгое время забыть о грязи дома Да и приготовить его можно самостоятельно.
Для того, чтобы избавиться от пыли на месяц, нужно просто смочить тряпку в специальном лимонном растворе, который легко можно сделать в домашних условиях. Ингредиента всего три: лимон, несколько капель растительного масла и обычная вода.
Лимон следует нарезать дольками, положить их в ведро или тазик, добавить немного растительного масла, а после залить примерно 300 миллилитров воды. После этого раствор должен настояться в течении нескольких часов.
После этого можно приступать к уборке. Просто смочите тряпку в средстве и протрите поверхности. Эффект будет длиться примерно в течение 2-3 недель.
Однако если у вас есть время и желание забыть о пыли на пару месяцев, можно приготовить более эффективный раствор. Для этого в емкость нужно нарезать один лимон, 7 столовых ложек растительного масла и настаивать средство в течение одной недели.
Спустя 7 дней настоявшийся раствор нужно разбавить стаканом кипятка и процедить. После следует просто смочить тряпку в средстве и начать уборку.
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