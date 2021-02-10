Законопроект о социальной рекламе в Сети внесли в Госдуму

Законопроект о социальной рекламе в Сети внесли в Госдуму
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инициаторами стали депутаты комитета по информационной политике во главе с Александром Хинштейном

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" , который внесли в Госдуму, предполагает введение обязательной квоты в 5% на размещение в интернете социальной рекламы. Инициаторами стали депутаты комитета по информполитике во главе с Александром Хинштейном.

Отметим, что такая норма уже работает, если речь идет о рекламе на телевидении, а также размещении ее на баннерах.

Помимо обязательной квоты, в документе предлагается создать систему мониторинга площадок в Сети, а также единого оператора размещения рекламы. Назначать его могут поручить Минцифры.

"Предлагаемое регулирование предоставит некоммерческим организациям инструменты рекламного продвижения своих инициатив и позволит оптимальным способом информировать о своей деятельности в сети "Интернет",

говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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