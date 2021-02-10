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Жена Алексея Навального Юлия Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
"Один из пассажиров рейса Навальной, что когда по прилете во Франкфурт остальные пошли через погранконтроль, она оставалась в транзитной зоне", – пишет телеграм-канал "РИА "Новости".
По данным немецкого журнала, госпожа Навальная отправилась в ФРГ с "частным визитом".
Ранее в среду, 10 февраля, стало известно, что супруга осужденного по делу "Ив Роше" блогера покинула Россию. Ее представители не раскрыли цель путешествия госпожи Навальной в Германию.
Между тем, в ФРГ продолжают действовать жесткие карантинные меры. Канцлер Ангела Меркель заявила, что в страну пришла третья волна коронавируса и ограничительные меры продлены до 7 марта.
Добавим, что сегодня в бундестаге активно обсуждался вопрос строительства "Северного потока-2" и возможности ввести новые санкции против РФ на фоне действий российских властей в ходе несанкционированных акций.
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