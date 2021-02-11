Сумма такой помощи в каждом регионе своя

Один раз в год россияне имеют право на получение от государства дополнительной выплаты. Только не все могут рассчитывать на это.

Эта материальная помощь предоставляется лишь малоимущим гражданам. Кто считается таковым, сказано в соответствующем законе.

Сумма выплаты зависит от нескольких показателей. В каждом регионе страны она своя. При ее начислении учитываются не только условия проживания в конкретном месте, величины тамошних прожиточного минимума и средней зарплаты, но и другое, сообщил юрист Егор Редин агентству "Прайм".

По его словам, малообеспеченные жители Московской области могут получить не больше 6 тыс. рублей. А в Брянской области, например, сумма единовременной материальной помощи высчитывается так. Берется 30% от того, что остается при вычете суммы величин прожиточных минимумов из общего дохода на всех членов семьи того, кто просит ЕМП.

Количество выделяемых в Удмуртии денег зависит от статуса гражданина и жизненной ситуации, к которой он находится. В частности, одинокие беременные женщины могут рассчитывать на 3 тыс. руб., а студенческой семье полагается 15 тыс. руб. после рождения ребенка.

Самые большие выплаты – в Ямало-Ненецком автономном округе. Местному жителю, оказавшемуся в чересчур трудной жизненной ситуации, выделят до 50 тыс. руб., уточнил юрист.

В регионах для получения ЕМП могут установить и свои условия. А также ввести дополнительные основания для отказа в просьбе предоставить такую помощь, отметил Редин.

К примеру, в Ханты-Мансийском автономном, если человек использовал ранее полученную выплату не по назначению, очередное обращение за нею будет бесполезно. В Челябинской области лишится выплаты тот, кто ведет иждивенческий или аморальный образ жизни, передает телеканал "360".