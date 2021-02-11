Объем неплатежей за 2020 год достиг максимального уровня с 2012-го

В России долг населения за прошлый год вырос на 12 млрд руб. – это рекордный показатель с 2012 года.

Основной причиной эксперты считают пандемию коронавируса: во время карантина россияне потребляли больше электроэнергии, в то же время был введен мораторий на штрафы за просрочку платежей, пишет "Коммерсант".

Однако по мнению аналитиков, объем долга в 66,6 млрд руб. для отрасли некритичен, учитывая общий платеж россиян за электроэнергию – 640 млрд руб. в год, передает телеканал "360".

Вместе с этим в России рекорд побили и цены на услуги ЖКХ.