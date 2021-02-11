Россияне с ипотеками все чаще становятся жертвами мошенников

Злоумышленники звонят заемщикам накануне платежа

Мошенники придумали новый способ обворовать россиян. Выяснилось, что все чаще на их уловку попадаются те, у кого есть ипотека. 

Злоумышленники, как рассказал корреспондент РИА "Новости", столкнувшийся с подобным, звонят накануне платежа, спрашивая, как человек будет платить: через банкомат или приложение. При этом мошенникам известен срок и сумма выплаты, отмечает издание URA.RU. Они пытаются сделать так, чтобы человек перевел деньги на подконтрольные им счета.

Журналист смог отделаться от мошенников после того, как заявил, что будет платить через отделение банка. В некоторых финансовых организациях подтвердили, что такой способ обмана существует. Мошенники присылают ссылку, через которую просят провести платеж. Деньги уходят не в банк, а к ним. 

Полина ИВАНОВА

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