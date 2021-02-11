Спустя 15 минут результат будет налицо

Британский блогер с ником Lynsey Queen Of Clean рассказала, как эффективно и быстро отмыть очень грязную посуду. Вам не придется использовать различные моющие средства и губки.

На помощь придет обычный чайный пакетик. При этом неважно – взят ли он только что из пачки, или вы уже использовали его по назначению.

Залейте кастрюлю или другой кухонный прибор теплой водой, после чего опустите пакетик в жидкость. Оставьте примерно на 15 минут.

"Закиньте пакетик внутрь и дайте дубильным веществам внутри чая сделать всю работу за вас", – подчеркнула блогер.

Она показала, как спустя 15 минут на поверхности кастрюли не осталось следов жира и засохшей пищи. Пользователи "Инстаграм" решили проверить действенность данного метода. Результат поразил многих.

"Сделала это на Рождество с моими противнями для выпечки. Сработало отлично", "Это фантастически, спасибо", "Я попробовала несколько раз, и всегда получалось", – прокомментировали подписчики.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как отмыть от жира кухонный кафель.