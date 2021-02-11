Новые школы и детсады: Москва вкладывается в будущее

Новые школы и детсады: Москва вкладывается в будущее
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Объекты для образования и развития детей – в приоритете городских властей

В ближайшие три года в Москве построят около 100 школ и детсадов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая одну из таких строек – новый школьный корпус в Южном Бутове (ЮЗАО) по улице Горчакова.

По словам мэра, детские сады и другие дошкольные учреждения – один из главных приоритетов Москвы в области строительства. Никакого дефицита мест для детей в столице быть не должно, ведь дети – это наше будущее. Юному поколению должны быть созданы все условия для жизни и развития. Поэтому столица постоянно строит и открывает новые детские сады, школы, поликлиники, научные и развлекательные центры.

За последние 10 лет в Москве возвели более 400 зданий для детских садов и  школ. Все они соответствуют современным требованиям безопасности, комфорта и технического оснащения. Так, четырехэтажный корпус площадью 6,1 тыс. квадратных метров на ул.Горчакова строят по индивидуальному проекту. Внешне это – строгий прямоугольник с витражным остеклением входной группы.

Для уроков физкультуры предусмотрены спортивные залы с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря. Для выступлений – актовый зал с артистическими комнатами. Будет здесь также библиотека и медиатека, столовая на 150 мест, кабинет психолога. Здание полностью приспособят для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. А во дворе школы создадут площадку для занятий спортом на открытом воздухе, в том числе футбольное поле и беговую дорожку. 

Сейчас в ЮЗАО активно реализуется программа реновации. Новостройки для переселенцев из 31 старого дома сдаются по графику. Одновременно идут работы по благоустройству районов, строительству новых социальных объектов и детской инфраструктуры. На это власти города обращают особое внимание.

"Где строятся новые районы, необходимо следить за тем, чтобы инвесторы выполняли свои обязательства - вводили детские сады и школы одновременно с вводом домов",

– подчеркнул мэр Москвы и дал поручение Департаменту строительства и префектам городских округов держать этот вопрос на контроле. 

Николай ВИКТОРОВ

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