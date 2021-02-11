Внедрение цифровых технологий в Москве позволило успешно бороться с пандемией - Собянин

Эффективнее противостоять коронавирусу столице помог высокий уровень компьютеризации процессов

Пандемия COVID-19 наглядно показала, как важно уметь быстро реагировать на неожиданные вызовы. Москве справиться с кризисом из-за коронавируса помог высокий уровень внедрения цифровых технологий.

Конечно, нельзя утверждать, что столичное здравоохранение было готово к пандемии. Но цифровые технологии, уже использующиеся в городе, помогли быстрее и эффективнее отреагировать на угрозу. В короткие сроки в Москве была создана единая цифровая платформа, позволяющая персонифицировано вести каждого пациента на всех этапах.

В основу цифровой платформы лег единый лабораторный сервис. На его создание потребовалось около месяца, но с его помощью в столице появилась актуальная база всех жителей с подтвержденным диагнозом, лиц, имевших контакт с заболевшими, граждан, сделавших прививку.

Важно, что все данные отражаются в электронной карте. Москвичам не нужно обращаться в поликлинику, чтобы узнать результаты обследования, а врачам не требуются выписки из других медучреждений – электронная база всегда под рукой.

Единый цифровой регистр по COVID-19 работает так: в него вносят пациента сразу после положительного теста на коронавирус. Если состояние тяжелое, к больному тут же выезжает скорая, которая решает вопрос о госпитализации. Поскольку все данные о пациенте есть в базе, медики сразу видят сопутствующие заболевания и могут прогнозировать возможные осложнения.

Если заболевание протекает легко или вообще бессимптомно, пациента оставляют дома. Контролировать его состояние помогают телемедицинские технологии. Благодаря разработанным опросникам и протоколам, в едином городском телемедицинском центре могут работать специалисты без профильного образования – это позволяет освободить врачей от лишней нагрузки.

Результаты наблюдений и заполненные чек-листы также ежедневно поступают в электронную медицинскую карту. Если оператор отмечает ухудшение состояния, пациента тут же переводят на контроль поликлиники, вызов врача на дом оформляется автоматически.

Цифровые технологии помогли создать и систему эпидрасследований и социальной помощи в столице. Граждане своевременно получают сообщения о том, что человек, с которым он контактировал, например, на работе, заболел ковидом. Его состояние также берется под контроль.

Еще одним примером цифровизации является вакцинация от коронавируса. Сам алгоритм был отработан на других профилактических мероприятиях. К примеру, все детские прививки отражены в электронной карте москвича. Это позволяет учитывать иммунный статус пациента при оказании медпомощи.

На этой основе построена и вакцинация от COVID-19. Все связанные с этим действия автоматизированы – начиная от протоколов осмотра врача и заканчивая отметкой о вакцинации в электронной медкарте. Более того, в Москве сформирована цифровая система отслеживания поствакцинальных осложнений. Обо всех критических ситуациях тут же поступает сигнал в скорую помощь.

Такая система позволила открывать прививочные пункты не только на базе медучреждений, но и в популярных городских пространствах, что удобно для многих жителей города и идет на пользу кампании по вакцинации.

В целом, использование цифровых сервисов позволило снять часть нагрузки с врачей и сэкономить время оказания медпомощи. Новые технологии минимизируют риски, связанные с человеческим фактором, гарантируют прозрачность всех действий.

Подробнее о том, как работает цифровая инфраструктура в сфере здравоохранения Москвы, рассказывается в видеоролике, который разместил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.