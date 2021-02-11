Наступает китайский Новый год: традиции и обычаи

Наступает китайский Новый год: традиции и обычаи
Фото: Zhang Keren/XinHua/www.globallookpress.com
"Утро.ру" расскажет, как встречать и отмечать этот праздник, а также что принято дарить

В России остался позади и новый Новый год, и старый. А в странах Восточной Азии и Китае он только наступает.

Жители Поднебесной будут отмечать его в ночь с 11 на 12 февраля. И у них начнутся выходные, которые продлятся семь дней. Однако завершатся торжества только 26 февраля – праздником фонарей.

У китайского Нового года, как и любого другого, есть свои традиции и правила. О них – в подборке "Утро.ру".

Как встречать и отмечать китайский Новый год

В КНР существует поверье о некоем чудовище Нянь, которое разоряет дома, пожирает животных, и людей, особенно любит полакомиться младенцами. Для защиты от него, китайцы с давних времен украшают свои жилища.

Как и больше 4 тыс. лет назад, они развешивают внутри и снаружи красные фонарики (считается, что этот цвет отпугнет монстра), черные иероглифы с добрыми пожеланиями на красной бумаге. Помещают на дверях и стенах новогодние картинки – няньхуа – с изображениями героев народных легенд и растений. У входа в дом  устанавливают дерево кумкват – на счастье и богатство.

Также на улицах появляются фигурки животного – хозяина года. Наступающий завтра пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. Его и поместят в декор.

В праздничную ночь по всей стране взлетят в небо миллионы фейерверков. Так китайцы отпугивают злых духов. Вначале поджигаются маленькие петарды, а за ними – три большие. Жители Поднебесной уверены: счастья в семье будет больше, если взрыв прогремит как можно громче.

Интересно, что есть в Поднебесной день перед Новым годом, напоминающий наш "чистый четверг" до Пасхи. В это время китайцы тщательно наводят порядок в доме, чтобы в дальнейшем избавиться в жизни от грязи и неудач.

Что касается застолья, то китайцы тоже устраивают в праздник торжественный ужин, во время которого угощаются национальными лакомствами и смотрят праздничные теле-концерты. Вид, состав и название каждого из новогодних блюд в Поднебесной имеет свой определенный смысл. Обязательны на столе мясо и рыба, пельмени из свинины, говядины, курицы или креветок с тертыми овощами, а также спринг-роллы (жареные пирожки) с такой же начинкой.

Что дарить в китайский Новый год

Самым лучшим подарком для китайца будут деньги. Их преподносят  в специальных конвертах с пожеланиями удачи и процветания – хунбао.

Также принято дарить то, что пригодится и принесет пользу, отмечает "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" писало, как привлечь богатство и успех 12 февраля. А также публиковало китайский гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Полина ДОРОЖКИНА

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