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Пассажирский лайнер А319, выполнявший рейс их Хабаровска в Магадан, успешно приземлился, несмотря на сильную непогоду.
На опубликованной видеозаписи можно заметить, что во время посадки судно отклоняется от курса из-за ветреных условий. Однако пилотам удалось успешно выровнять самолет.
Судя по выложенным в Сети кадрам, боковой ветер оказался достаточно сильным для того, чтобы сдуть в сторону судно. Тем не менее, профессионализм экипажа позволил выйти из ситуации. В итоге A319 успешно приземлился.
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