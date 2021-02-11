Самолет приземлился при сильнейшем шторме благодаря мастерству пилотов

Пассажирский лайнер А319, выполнявший рейс их Хабаровска в Магадан, успешно приземлился, несмотря на сильную непогоду.

На опубликованной видеозаписи можно заметить, что во время посадки судно отклоняется от курса из-за ветреных условий. Однако пилотам удалось успешно выровнять самолет.

Судя по выложенным в Сети кадрам, боковой ветер оказался достаточно сильным для того, чтобы сдуть в сторону судно. Тем не менее, профессионализм экипажа позволил выйти из ситуации. В итоге A319 успешно приземлился.