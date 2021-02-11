Непогода задержала группу в походе на полдня

Вчера родные московских туристов забили тревогу: путешественники отправились на перевал Дятлова почтить память погибших там в 1959 году и пропали. К счастью, никто не пострадал – группу нашли через несколько часов. Позже участники похода рассказали, почему они внезапно перестали выходить на связь.

На перевал Дятлова отправились шестеро москвичей в сопровождении трех инструкторов. Как потом сообщили в МЧС, группа не была зарегистрирована. По словам туристов, поход шел хорошо, но занял больше предполагаемого времени из-за непредсказуемой погоды и ряда негативных факторов.

Тропа была тяжелой, а из-за наледи путешественники постоянно застревали. Затем они увязли на озере, поэтому опоздали на полдня. Сломанная спутниковая тарелка не позволила утром выйти на связь – тогда и поднялась паника. Но несмотря на трудности, восхождение туристов впечатлило, поведал один из участников похода E1.RU.

После возвращения вся тургруппа вылетела домой в Москву.