Необходимо соблюдать несколько простых правил

Многие грезят о том, чтобы как можно дольше оставаться молодыми и привлекательными. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева рассказала, как превратить мечту в реальность.

По словам специалиста, первый шаг на пути к сохранению молодости заключается в полном отказе от сладкого. Еще один залог успеха – постоянная двигательная активность. Ткачева объяснила, что при регулярных физических нагрузках работают все мышцы. Именно это держит организм в тонусе. Если мышцы не напрягаются, то тело начинает дряхлеть и деревенеть.

Ольга акцентировала внимание на том, что заниматься спортом нужно при любом состоянии. Исключение составляют только острые формы заболеваний.

Также важно употреблять в пищу белок и пить по полтора-два литра воды в день, передает РИА "Новости".

Наконец, последняя составляющая молодости – это употребление большого количества свежих овощей и фруктов. Эксперт отметила, что за день необходимо съедать по 400-600 граммов растительных продуктов.

Ранее японские ученые заявили, что ограничения в питании также могут сохранить свежий внешний вид.