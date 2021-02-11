Зря не прислушались: сбылись "пророческие" слова Путина о мире

Зря не прислушались: сбылись "пророческие" слова Путина о мире
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский лидер делал три важных предупреждения западным странам еще 14 лет назад

Только сейчас Запад начинает понимать, что следовало прислушаться к словам Владимира Путина, которые он сказал на Мюнхенской конференции в 2007 году. По прошествии 14 лет стало ясно, что тогда российский лидер сделал заявление, которое в итоге оказалось пророческим, пишет "Журналистская правда". 

В феврале 2007 года Владимир Путин обратил внимание на три главных обстоятельства, которые должны были заставить Европу и Соединенные Штаты задуматься. Однако к предостережениям российского лидера они не прислушались, из-за чего вынуждены пожинать плоды. 

Первым посланием президента касалось особенностей однополярно мира. Путин заметил, что время доминируещей роли США и евроатлантического альянса. Тогда глава указал, что отношения между Вашингтоном и Брюсселем обостряются, а Москва и Пекин становятся альтернативным центром мира, говорится в статье. 

Второе предупреждение касалось гонки вооружений. Он подчеркивал, что это неизбежно приведет к ухудшению отношений между Россией и Западом. Из-за этого сегодня Вашингтон вынужденно продлевает ДСНВ-3 на условиях Москвы, понимая свою уязвимость. 

"Еще в 2007 году совершенно внятно были объяснены причины, почему Россия не может поступиться своей безопасностью – а потом, спустя 11 лет, ВНЕЗАПНО, появились перспективные российские системы стратегических вооружений", – пишет автор. 

Последнее послание касалось внутриполитической обстановки внутри бывших стран СССР. В пример в статье приводят госпереворот в Киеве, ситуацию в Белоруссии, отмечая, что это было делом рук Запада. Сейчас же, подытоживает автор, мир полностью соответствует тому, что Владимир Путин предсказывал 14 лет назад. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость
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крым наш
зато у каклов полное счастье,особенно с тарифами
А у вас тарифами как ? Наверное все хорошо. За силу Сибири вам накинули уже. Скоро за СП-2 будете платить Ротенбергам с тимченкоми
крым наш
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Гость
Скудоумие не порок, а огромное несчастье!
зато у каклов полное счастье,особенно с тарифами
Гость
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Гость
Этому "пророку" путятишне сидеть в сортире и кричать занято или замуроваться в своем бункере, т.к. переселение в замок уже не получится.
Ужас! Вы можете конечно обижаться, но именно таких людей, которые выжимают из себя такие мерзкие слова и называют емким словом - быдло. Именно слова - мыслями в Вашем сообщении не пахнет.
Гость
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Гость
Господи... пророка нашли.
Скудоумие не порок, а огромное несчастье!
Гость
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Гость
Если бы ему из Америки бесплатно прислали рулон бумаги и детский стульчик (или еще какой набор случайных ненужных вещей), то он на всю вселенную орал бы какая это фантастическая перемога и солидарность западного мира с Украиной. Только не пришлют. Мы уже видели в прошлом году как они друг у друга медикаменты воровали и отжимали, там каждый сам за себя, солидарность только на уровне болтовни, но скакунам этого все рано не понять.
где вы видели ? вы дальше своего крыжополя нигде ж не были.
Гость
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Этому "пророку" путятишне сидеть в сортире и кричать занято или замуроваться в своем бункере, т.к. переселение в замок уже не получится.
Гость
Ответить
Гость
Сиди и не гундось. Твои пророчества тебе рулон туалетной бумаги не помогают достать.
Все трындят, никто слушать не умеет.
Если бы ему из Америки бесплатно прислали рулон бумаги и детский стульчик (или еще какой набор случайных ненужных вещей), то он на всю вселенную орал бы какая это фантастическая перемога и солидарность западного мира с Украиной. Только не пришлют. Мы уже видели в прошлом году как они друг у друга медикаменты воровали и отжимали, там каждый сам за себя, солидарность только на уровне болтовни, но скакунам этого все рано не понять.
Гость
Ответить
Гость
Сиди и не гундось. Твои пророчества тебе рулон туалетной бумаги не помогают достать.
Все трындят, никто слушать не умеет.
кого слушать ? тебя или гопоту из питерской подворотни ?
Гость
Ответить
Гость
Господи... пророка нашли.
Сиди и не гундось. Твои пророчества тебе рулон туалетной бумаги не помогают достать.
Все трындят, никто слушать не умеет.
Гость
Ответить
Господи... пророка нашли.
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