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Только сейчас Запад начинает понимать, что следовало прислушаться к словам Владимира Путина, которые он сказал на Мюнхенской конференции в 2007 году. По прошествии 14 лет стало ясно, что тогда российский лидер сделал заявление, которое в итоге оказалось пророческим, пишет "Журналистская правда".
В феврале 2007 года Владимир Путин обратил внимание на три главных обстоятельства, которые должны были заставить Европу и Соединенные Штаты задуматься. Однако к предостережениям российского лидера они не прислушались, из-за чего вынуждены пожинать плоды.
Первым посланием президента касалось особенностей однополярно мира. Путин заметил, что время доминируещей роли США и евроатлантического альянса. Тогда глава указал, что отношения между Вашингтоном и Брюсселем обостряются, а Москва и Пекин становятся альтернативным центром мира, говорится в статье.
Второе предупреждение касалось гонки вооружений. Он подчеркивал, что это неизбежно приведет к ухудшению отношений между Россией и Западом. Из-за этого сегодня Вашингтон вынужденно продлевает ДСНВ-3 на условиях Москвы, понимая свою уязвимость.
"Еще в 2007 году совершенно внятно были объяснены причины, почему Россия не может поступиться своей безопасностью – а потом, спустя 11 лет, ВНЕЗАПНО, появились перспективные российские системы стратегических вооружений", – пишет автор.
Последнее послание касалось внутриполитической обстановки внутри бывших стран СССР. В пример в статье приводят госпереворот в Киеве, ситуацию в Белоруссии, отмечая, что это было делом рук Запада. Сейчас же, подытоживает автор, мир полностью соответствует тому, что Владимир Путин предсказывал 14 лет назад.
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