Принесет деньги и долголетие: что приготовить в китайский Новый год

Принесет деньги и долголетие: что приготовить в китайский Новый год
Фото: pixabay.com
Ни одно застолье не обходится без рыбы и сладостей

Вот-вот наступит китайский Новый год. Жители стран Восточной Азии будут отмечать его в ночь с 11 на 12 февраля. И если вы тоже хотите отпраздновать это событие вместе с жителями Поднебесной, то не забудьте добавить традиционные блюда, которые, если верить традициям, принесут удачу и продлят годы жизни. 

Рыба 

Блюда из рыбы являются, пожалуй, самыми главными на новогоднем столе. Китайцы верят, что рыба – символ финансового благополучия и процветания. Чаще всего блюда готовят на пару, а вот выбор рыбы будет зависеть от того, чего вы больше хотите в новом году. 

Карась, например, принесет удачу, карп – благосостояние, а блюда из сома обещают целый год изобилия. 

Пельмени цзяоцзы

Китайские пельмени являются одним из традиционных новогодних блюд, которые появились в Поднебесной много веков назад. Китайцы верят, что чем больше пельменей съесть в новогоднюю ночь, тем больше денег можно будет заработать. 

Кстати, начинку можно использовать разную. Чаще всего едят пельмени со свиным фаршем, креветками или говядиной с овощами. 

Китайские рулетики

Весенние рулетики чуньцзюань готовятся достаточно просто. Достаточно просто завернуть мясную начинку в тонкое тесто, а затем обжарить до золотистой корочки. Чуньцзюань тоже считаются символом благополучия и богатства, потому что напоминают золотые слитки. 

Рисовый пирог

Блюдо готовится из клейкой рисовой муки. В китайском языке название десерта  няньгао созвучно с пожеланием "подниматься с каждым годом все выше". Так что если хотите, чтобы ваш бизнес процветал, а на работе все получалось, не забудьте дополнить праздничный стол рисовым пирогом с финиками и каштанами. 

Сладкие шарики из риса 

Форма блюда ассоциируется у жителей Поднебесной с воссоединением и сплоченностью. Чаще всего рисовые шарики едят во время Праздника Фонарей, однако в отдельных регионах десерт готовят на протяжении всего Нового Года. 

Лапша долголетия

Для китайцев это угощение является символом долгой и счастливой жизни. Особенность лапши долголетия в том, что она немного длиннее обычной. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало об основных традициях и обычаях, которые нужно соблюдать при праздновании китайского Нового года.

Юлия МИХАЙЛОВА

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