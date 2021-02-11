"Зараза опять пришла": Лукашенко прервал выступление из-за приступа кашля

"Зараза опять пришла": Лукашенко прервал выступление из-за приступа кашля
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Сидящие в зале тут же принялись поправлять свои маски

Сегодня Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, был вынужден прервать свою речь. Виной этому стал сильный кашель.

Говоря о производстве, президент Белоруссии закашлялся, а после пожаловался, что к нему вновь вернулась "эта зараза". 

"Уже третий день", – пояснил Лукашенко делегатам, пытаясь откашляться.

В зале кашель главы РБ встретили аплодисментами, кто-то из делегатов даже посмеялся над шуткой президента. А вот часть участников собрания, видимо, решила, что "зараза" – это коронавирус, поэтому тут же принялись поправлять маски, плотнее прижимая их к лицу. 

Напомним, что ранее Лукашенко рассказывал, что уже переболел коронавирусом. Белорусский лидер признался, что болезнь прошла бессимптомно, что позволило ему перенести COVID-19 "на ногах". 

Когда именно заболел Лукашенко неизвестно, однако о диагнозе президент республики узнал в конце июля. 

Однако, кажется, что без последствий все-таки не обошлось. Сначала "Батька" перенес свое ежегодное выступление перед белорусами, а позже в Сети и вовсе появились слухи, что состояние Лукашенко оставляет желать лучшего. Более того, на одном из совещаний на руке Александра Григорьевича заметили бинт, который, предположительно, скрывал катетер. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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