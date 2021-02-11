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Сегодня Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, был вынужден прервать свою речь. Виной этому стал сильный кашель.
Говоря о производстве, президент Белоруссии закашлялся, а после пожаловался, что к нему вновь вернулась "эта зараза".
"Уже третий день", – пояснил Лукашенко делегатам, пытаясь откашляться.
В зале кашель главы РБ встретили аплодисментами, кто-то из делегатов даже посмеялся над шуткой президента. А вот часть участников собрания, видимо, решила, что "зараза" – это коронавирус, поэтому тут же принялись поправлять маски, плотнее прижимая их к лицу.
Говоря об экономике, Лукашенко сильно закашлялся.— TUT.BY (@tutby) February 11, 2021
— Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день, — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться.
После небольшой паузы он продолжил выступление. pic.twitter.com/fTj60s83ju
Напомним, что ранее Лукашенко рассказывал, что уже переболел коронавирусом. Белорусский лидер признался, что болезнь прошла бессимптомно, что позволило ему перенести COVID-19 "на ногах".
Когда именно заболел Лукашенко неизвестно, однако о диагнозе президент республики узнал в конце июля.
Однако, кажется, что без последствий все-таки не обошлось. Сначала "Батька" перенес свое ежегодное выступление перед белорусами, а позже в Сети и вовсе появились слухи, что состояние Лукашенко оставляет желать лучшего. Более того, на одном из совещаний на руке Александра Григорьевича заметили бинт, который, предположительно, скрывал катетер.
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