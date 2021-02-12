На пост руководителя фонда могут назначить одного из госслужащих правительства

Максим Топилин, занимающий руководящую должность в Пенсионном фонде, покидает пост. Основными кандидатами являются глава фонда ОМС Андрей Кигим, а также заместитель министра труда Алексей Скляр с замруководителя ФНС Светланой Бондарчук.

Утвержденный кандидат, отмечает источник, станет руководить не только ПФР, а уже объединенной структурой, в которую также войдут Фонд ОМС и Фонд социального страхования.

По информации "Известий", возможной причиной кадровых изменений может быть выработанная стратегия, в рамках которой правительство избрало новый вектор социально-экономического развития.

Документ определяет пути решения тех задач, которые были поставлены еще в 2020 году президентом. Законопроект утверждает перечень основных целей государства на ближайшее десятилетие, куда входят цифровые технологии в социальной сфере.

Не исключено, утверждает источник издания, что руководителем ПФР станет госслужащий с богатым опытом в управлении казной.

В настоящее время Скляр занимается координированием сферы инфосистем Минтруда, а также госфондов и организаций, которые находятся в подчинении ведомства.

Ранее сообщалось, что замглавы Министерства финансов Антон Круглов готовится покинуть должность. Аппарат намерен утвердить новую кандидатуру.