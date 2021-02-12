Погода в столичном регионе заметно ухудшилась

В Москве и по области свирепствует стихия. Разгулялась метель, дует сильный ветер, на дорогах образовалась гололедица. Все это стало причиной для продления желтого уровня опасности.

Такая погода сохранится до позднего вечера субботы, 13 февраля. Ожидаются большие снежные заносы, порывы ветра достигнут 13-18 м/с, предупредили в Росгидрометцентре.

Днем в пятницу, 12 февраля, столбики термометров остановятся на отметках -10 … -12 °C. Скорость ветра будет достигать 12 м/c, передает RT.

Один из очевидцев рассказал, что "снег с четырех утра без остановки валит", хорошо что не липкий, иначе автомобили двигались бы по городу намного медленнее. Осадки не прекратятся, их выпадет до 35 мм, и сугробы достигнут полуметра.

Ветер усиливается, на улице довольно холодно. И власти Москвы, и коммунальщики рекомендуют в ближайшие сутки-двое оставить собственный транспорт дома и двигаться по столице на общественном.

Об испытаниях, которые готовит погода жителям столичного региона, сообщили на днях. Синоптики рассказали, что мощный снегопад может продлиться до воскресенья и выпадет до 80% месячной нормы осадков. Сугробы могут вырасти до 50 сантиметров.