Нехватка продукции вызвана закрытием портов Китая - основного импортера

В Росрыболовстве обеспокоены ситуацией с поставками минтая на российский рынок. Закрытие китайских портов стало причиной обвала оптовых цен на рыбу на 35%, вследствие чего и остановились поставки. На проблемы пожаловались крупные дистрибуторы в Центральной России.

Трейдеры, работающие с рыбопромышленниками Дальнего Востока, отказываются от закупать и перевозить продукцию до 18 февраля, ожидая дальнейшего снижения цен. В этот день в Китае, который до пандемии коронавируса был основным импортером минтая, закончится празднование Нового года – тогда и наступит определенность с открытием портов, что повлияет на формирование оптовых цен.

По данным Росрыболовства, сейчас тушка минтая стоит около 65 руб. за кг, хотя ранее ее стоимость составляла около 100 рублей. Цены продолжат падать, если Китай не откроет свои порты, и тогда рыбакам придется поставлять улов за 40 руб. за килограмм. Председатель Рыбного союза Александр Панин подтверждает: на Дальнем Востоке скопилась рыба, которая не движется на рынок, пишет "Коммерсант".

РБК со ссылкой на данные ФГУП "Нацрыбресурсы" отмечает, что цены на минтай упали до минимума за последние несколько лет. При этом для потребителей рыба только дорожала. Что будет со стоимостью продукции в 2021 году, пока неизвестно.

На изменение стоимости минтая повлиял и рост предложения. В прошлом месяце на Дальнем Востоке начался новый сезон вылова рыбы, передает телеканал "360".

Из-за проблем с поставками в России также вырастут цены на бананы.