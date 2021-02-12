Боевики используют массовые акции для проведения терактов в России

Правоохранители предупредили о готовящихся преступлениях

Террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (другое название "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) готовит боевиков для совершения преступлений в России. Теракты планируется провести во время массовых уличных акций. Это стало известно правоохранительным органам РФ.

"Главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций",

– сообщил ТАСС источник. По имеющейся у правоохранительных органов информации, различные структуры "Хайят Тахрир аш-Шам", в том числе запрещенные "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад", "Аджанд аль Кавказ" и др., намерены использовать для этих целей наиболее опытных боевиков, имеющих российское происхождение или из соседних с Россией стран, уточняет РИА "Новости".

В связи с эпидемией коронавируса проведение массовых акций сейчас запрещено. Между тем, сторонники Алексей Навального уже дважды проводили несогласованные митинги в России в январе и сейчас снова призывают людей выходить на улицы.