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Лицемерие украинских властей дошло до абсурда. Они на законодательном уровне запретили ввоз в страну российской вакцины от коронавируса, назвав ее "гибридным оружием страны-агрессора". При этом продолжают закупать в России полезные ископаемые. На это указала ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.
"Обратите внимание на ваше лицемерие: газ из страны-агрессора вы брать можете, а вакцину, которая дешевле и качественнее китайской, – нет",
– высказалась телеведущая, комментируя заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Москва "пытается навязать" Киеву свою вакцину "Спутник V".
Аналогичный комментарий дал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он напомнил, что Украина сейчас покупает у РФ газ, уголь, электроэнергию. Поэтому отказ от вакцины под предлогом недопустимости сотрудничества со "страной агрессором", мягко говоря, не понятна.
По мнению украинского политика, проблема в том, что Киев, на самом деле, озабочен не здоровьем своих граждан, а подстройкой под интересы американцев.
Ранее Шмыгаль попросил ЕС помочь с вакциной от коронавируса, чтобы Украина могла противостоять "российской пропаганде".
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