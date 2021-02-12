Вакцина – это вам не газ: Скабеева указала на лицемерие Киева

Вакцина – это вам не газ: Скабеева указала на лицемерие Киева
Ольга Скабеева. Кадр youtube.com
продолжениеЗеленского ждет незавидная участь Порошенко - политолог
Аргументация Незалежной против "Спутника V" не выдерживает критики

Лицемерие украинских властей дошло до абсурда. Они на законодательном уровне запретили ввоз в страну российской вакцины от коронавируса, назвав ее "гибридным оружием страны-агрессора". При этом продолжают закупать в России полезные ископаемые. На это указала ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.

"Обратите внимание на ваше лицемерие: газ из страны-агрессора вы брать можете, а вакцину, которая дешевле и качественнее китайской, – нет",

высказалась телеведущая, комментируя заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Москва "пытается навязать" Киеву свою вакцину "Спутник V".

Аналогичный комментарий дал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он напомнил, что Украина сейчас покупает у РФ газ, уголь, электроэнергию. Поэтому отказ от вакцины под предлогом недопустимости сотрудничества со "страной агрессором", мягко говоря, не понятна.

По мнению украинского политика, проблема в том, что Киев, на самом деле, озабочен не здоровьем своих граждан, а подстройкой под интересы американцев.

Ранее Шмыгаль попросил ЕС помочь с вакциной от коронавируса, чтобы Украина могла противостоять "российской пропаганде".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"

Берлин намерен получить доступ к природным российским ресурсам

Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"

Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей