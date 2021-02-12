Для влюбленных в историю: в России к 14 февраля подготовили особую программу

Мероприятия пройдут в 23 исторических парках по всей стране

14 февраля традиционно отмечают День влюбленных. В России решили раздвинуть рамки этого праздника, придав ему более широкое звучание. В исторических парках страны к этой дате подготовили мероприятия для влюбленных в историю своей Родины.

Якутский парк приглашает 13 февраля 2021 г. принять участие в праздновании Дня родного языка и письменности, напоминая, что якутский язык - один из древнейших, сложных и богатых языков мира. Он признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

В Омском историческом парке 13 февраля пройдут экскурсии на тему "Россия в локальных войнах". Посетителей познакомят с основными событиями военных конфликтов второй половины XX века, расскажут о героях и их подвигах в горячих сражениях холодной войны. Для участников военных действий и членов их семей вход на все экспозиции исторического парка 13 и 14 февраля бесплатный.

В историческом парке Новосибирска в преддверии 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана 13 февраля откроется "Фестиваль мужества". Мероприятия посвящены людям разных "отважных" профессий – спасателям, спортсменам, военнослужащим и др. Пройдут встречи с ветеранами боевых действий, показательные выступления самбистов, выставка специального военного оборудования, мастер-классы по радиосвязи.

Для жителей Ростова-на-Дону 14 февраля ассоциируется, в первую очередь, с освобождением города от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в местном в историческом парке "Россия-Моя история" пройдут бесплатные вечерние экскурсии "Великая Отечественная война на Дону".

В Краснодарском парке посетителям представят новую мультимедийную выставку, посвященную освобождению Краснодара от гитлеровских войск "Мы в суровых сраженьях тебя отстояли…".

Парк "Россия-Моя история" на Урале подготовил методический сборник для учителей истории. Пособие поможет провести более 30 тематических уроков в мультимедийном историческом парке на базе самых современных цифровых носителей. Это открывает новые возможности для преподавания истории.

Специальные мероприятия пройдут и в других исторических парках России.

Tele2 также проводит для своих абонентов акцию "Больше истории". Каждые выходные абоненты сотового оператора могут узнать тысячи увлекательных фактов из истории России, бесплатно посетив мультимедийные экспозиции. Чтобы узнать список городов и условия участия, нужно на официальном сайте Tele2 в разделе "Скидки и кэшбэк" найти Исторический парк "Россия – моя история" и нажать кнопку "Активировать". Полученный по СМС промокод позволит получить бесплатный билет на любую экспозицию.