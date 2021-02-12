Как уберечься от потери жилья: названы 5 основных ошибок

Как уберечься от потери жилья: названы 5 основных ошибок
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Прав на собственную квартиру можно лишиться совершенно внезапно

Ряд ошибок может привести к потере собственного жилья. Как россияне остаются без прав на квартиру и что нужно делать, чтобы этого избежать, рассказали эксперты агентства "НДВ-Супермаркет Недвижимости".

Лишиться жилплощади можно при обращении в микрофинансовую организацию, где при получении кредита в качестве залога обычно выступает квартира. Еще одна распространенная причина – расплата по долгам. Из-за внезапной потребности в деньгах порой приходится продавать квартиру.

Третья причина – покупка непроверенного объекта. Необходимо отслеживать всю цепочку собственников на жилье, чтобы впоследствии не лишиться прав. Остаться без квартиры можно и из-за мошенников, которые на сделках обманывают с помощью поддельных документов или доверенных лиц, ссылаясь на занятость собственников. Однако схем у аферистов много, предупреждают специалисты.

И последняя из основных ошибок – заключение мнимой сделке по схеме дарения, а не договор о купле-продаже. Эксперты предупреждают: нужно отыскать свидетелей или сделать скрины объявления, чтобы впоследствии не остаться без жилья, пишет Lenta.ru.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с коммунальными услугами.

Карина СИРАЗОВА

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