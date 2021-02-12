Лукашенко публично "выпорол" любителей смартфонов

Батька опасается слежки американцев

Александр Лукашенко обратился к владельцам смартфонов с громким заявлением. Он буквально "выпорол" их, давая понять, что наличие этих гаджетов указывает на недалекий ум.

Не без сарказма президент Белоруссии разрешил звонить по ним. И предложил желающим приобретать такие аппараты, если те не слышат, что им говорится.

Похоже, Батька опасается слежки из-за океана. Это следует из его слов: "Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам".

Между тем, "умные люди" пользуются кнопочными телефонами, заявил Лукашенко на шестом Всебелорусском народном собрании, передает РИА "Новости". 

Заседание проходит в Минске с 11 по 12 февраля. В первый день Александр Лукашенко озвучил новые условия для своего ухода с президентского поста. Он указал, что готов передать власть, если в Конституцию страны будут внесены некоторые изменения.

Полина ДОРОЖКИНА

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