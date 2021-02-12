Турция оттяпает часть России к 2050 году – СМИ

Турция оттяпает часть России к 2050 году – СМИ
Фото: Naki Kouyioumtzis/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На проекте новой карты в цвета республики окрашен не только Крым, но и Поволжье

К середине 21 века территория Турции значительно расширится. Об этом передали в эфире турецкого телевидения.

Согласно карте, которую продемонстрировал канал TRT1, в новую Османскую империю должна войти значительная часть России, в том числе Крым, Ставропольский и Краснодарский края, республики Адыгея, Дагестан, Чечня, Чувашия, а также Ростовская, Волгоградская и Астраханская, Саратовская и Самарская области.

Но только Россией турецкие аппетиты не ограничились. К 2050 г. там рассчитывают подмять под себя часть Украины, а именно Донецкую и Луганскую области. Кроме того, под влиянием Анкары окажутся Армения, Греция, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан Египет, Ливия, Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии.

Иначе говоря, Турция рассчитывает взять под контроль все тюркские народы и страны, где они проживают. Но, как пояснил эксперт Башкирского государственного университета Рустем Вахитов, важно понимать, что под идеей тюрской культуры Анкара понимает сугубо турецкую культуру. То есть остальным народам предлагается "отуречиться".

"Именно для этого Турция старательно навязывает всем названным народам переход на латиницу. В случае Узбекистана, Туркменистана, а теперь и Казахстана это уже удалось, много энтузиастов такого перехода и в российском Татарстане",

приводит мнение эксперта "Новый день". 

Ранее в Крыму объяснили отказ Анкары признать полуостров российским. При этом бывший руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов заявил, что у Турции больше прав на Крым, чем у Украины.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Гость
Ну еще раз турок побьем, первый раз что-ли. Хотя кажется мне что это бред а не новость.
Ага, побьем как в Карабахе отгребли армяшки.
Влад
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А народ то хочет? Ничего себе Эрдоган и Ко не надорвет?
Вячеслав Москва
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55 лет назад Китай тоже выёживaлcя и карты разные рисовал, а потом под Даманским пиндюлей получил, и сразу успокоился.
Гость
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Ну еще раз турок побьем, первый раз что-ли. Хотя кажется мне что это бред а не новость.
Гость
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ахаха, пора России пролив в средиземное море сделать.. И это не Босфор.
Элиза
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Крым был ничей ,на него и татары посягали и турки , ещё раньше греки ,но все в нескольктх десятках сотни ,а завоевать ,освободить и присоединить смогла только Россия , та что пусть не брыкаются. Греция может потребовать почти всю Турцию ,это ее земли кстати Турки и тюрки это разные этносы .Турки это туркмены и бедуины смесь , а тюрки это ветвь моноголо&татар
Гость Влада
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А Якутск и Магадан турки осваивать не задумали.? Можно помочь переселить особо желающих.
Гость
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рейтинг у пЕрдогана падает, надо же на чем то играть )
Гость
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Гость
Вот и настоящий враг обозначился. РФ нужно серьезно готовится иначе = проигрыш.
И не надо вспоминать ядерное оружие, кнопку не нажмут.
Хороший повод нажать и серьезно расширить пролив между Черным и Средиземным морями
Гость
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Хохляцкие ущербные тоже собираются много чего забрать, причем, до сих пор еще собираются, не смотря на то, что им три раза воздух испортить осталось.
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