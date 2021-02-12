На проекте новой карты в цвета республики окрашен не только Крым, но и Поволжье

К середине 21 века территория Турции значительно расширится. Об этом передали в эфире турецкого телевидения.

Согласно карте, которую продемонстрировал канал TRT1, в новую Османскую империю должна войти значительная часть России, в том числе Крым, Ставропольский и Краснодарский края, республики Адыгея, Дагестан, Чечня, Чувашия, а также Ростовская, Волгоградская и Астраханская, Саратовская и Самарская области.

Но только Россией турецкие аппетиты не ограничились. К 2050 г. там рассчитывают подмять под себя часть Украины, а именно Донецкую и Луганскую области. Кроме того, под влиянием Анкары окажутся Армения, Греция, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан Египет, Ливия, Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии.

Иначе говоря, Турция рассчитывает взять под контроль все тюркские народы и страны, где они проживают. Но, как пояснил эксперт Башкирского государственного университета Рустем Вахитов, важно понимать, что под идеей тюрской культуры Анкара понимает сугубо турецкую культуру. То есть остальным народам предлагается "отуречиться".

"Именно для этого Турция старательно навязывает всем названным народам переход на латиницу. В случае Узбекистана, Туркменистана, а теперь и Казахстана это уже удалось, много энтузиастов такого перехода и в российском Татарстане",

– приводит мнение эксперта "Новый день".

Ранее в Крыму объяснили отказ Анкары признать полуостров российским. При этом бывший руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов заявил, что у Турции больше прав на Крым, чем у Украины.