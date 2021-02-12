На Дзюбу напала обезьяна – видео

К счастью, футболист не пострадал

Накануне Артем Дзюба посетил зоопарк, расположенный в Дубае. Спортсмен снял на видео момент знакомства с обезьяной. Но внезапно что-то пошло не так.

Запись инцидента появилась на личной странице Артема в "Инстаграм". Дзюба приблизился к вольеру, за которым находилось животное. Футболист начал передразнивать обезьяну, топая ногами и пригибаясь к земле.

Подобное поведение привело примата в ярость. Он схватил горсть песка и швырнул в сторону Артема. Затем последовала еще одна атака.

Инцидент рассмешил спортсмена. Он отряхнулся от грязи и продолжил съемку. 

Ранее стало известно, что Дзюба заразился коронавирусом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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