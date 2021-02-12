Прокладка "Северного потока-2" приостановлена - Spiegel

Прокладка "Северного потока-2" приостановлена - Spiegel
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Пока у строителей передышка, европейские политики продолжают отстаивать проект перед США

Строительство "Северного потока-2" сейчас не ведется. Работы в Балтийском море пришлось прервать из-за плохих погодных условий. Ожидается, что на следующей неделе прокладка газопровода возобновится. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel в пятницу, 12 февраля.

В то же время, политическая дискуссия вокруг проекта не стихает. Как пишет издание, в переговоры с США по поводу  "Северного потока-2" вовлечены федеральные министры, представители ЕС и эксперты по трансатлантическому сотрудничеству.

"Nord Stream 2 (компания-оператор – прим. ред.) полон решимости довести многомиллиардный проект до конца, и едва ли у кого-то есть сомнения, что это произойдет",

пишет Spiegel, напоминая, что сейчас работы в водах Дании ведет российское судно "Фортуна". 

В Германии рассчитывают, что газопровод будет готов не позднее конца 2021 года. Однако санкции США могут затруднить как строительство, так и эксплуатацию "Северного потока-2". В частности, под удар Вашингтона могут попасть сертификационные компании, без одобрения которых подача газа из России в ЕС невозможна.

Ранее российский проект стал поводом для заочного спора польского премьера с президентом ФРГ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
В Москве началась метель, на дорогах ОПА. Снег выпал в первые за зиму... чем не новость для шпингалета
1
новости партнеров

Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"

Берлин намерен получить доступ к природным российским ресурсам

Война исключается: эксперты оценили возможности Санду по Приднестровью

Агрессивная риторика молдавского лидера не находит отклика в республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей