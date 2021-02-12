Прокладка "Северного потока-2" приостановлена - Spiegel

Пока у строителей передышка, европейские политики продолжают отстаивать проект перед США

Строительство "Северного потока-2" сейчас не ведется. Работы в Балтийском море пришлось прервать из-за плохих погодных условий. Ожидается, что на следующей неделе прокладка газопровода возобновится. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel в пятницу, 12 февраля.

В то же время, политическая дискуссия вокруг проекта не стихает. Как пишет издание, в переговоры с США по поводу "Северного потока-2" вовлечены федеральные министры, представители ЕС и эксперты по трансатлантическому сотрудничеству.

"Nord Stream 2 (компания-оператор – прим. ред.) полон решимости довести многомиллиардный проект до конца, и едва ли у кого-то есть сомнения, что это произойдет",

– пишет Spiegel, напоминая, что сейчас работы в водах Дании ведет российское судно "Фортуна".

В Германии рассчитывают, что газопровод будет готов не позднее конца 2021 года. Однако санкции США могут затруднить как строительство, так и эксплуатацию "Северного потока-2". В частности, под удар Вашингтона могут попасть сертификационные компании, без одобрения которых подача газа из России в ЕС невозможна.

Ранее российский проект стал поводом для заочного спора польского премьера с президентом ФРГ.