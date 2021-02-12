Быстрое возвращение к работе после коронавируса стало поводом для обвинений в адрес бывшего хозяина Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп не был откровенен с избирателями во время предвыборной кампании. В частности, от скрыл от публики правду о своем состоянии во время COVID-19. На самом деле, его болезнь протекала очень тяжело. Об этом узнали журналисты New York Times.

Как выяснилось, уровень кислорода в крови Трампа опускался ниже 90%. Это очень опасно, возникли серьезные проблемы с легкими. Врачи даже хотели подключить президента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет NYT со ссылкой на несколько источников.

Несмотря на это, Трамп провел в госпитале всего три дня, а медикам было запрещено давать подробную информацию о его здоровье. Они только сообщили, что президент уже не заразен и у него выработались антитела к коронавирусу.

О том, что Трамп заразился ковидом, стало известно 2 октября 2020 года. Сначала он лечился на дому, но потом его на вертолете увезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

Уже 6 октября Трамп покинул стационар и возобновил публичную работу. Обращаясь к американцам, он призвал не бояться коронавируса и рассказал, что буквально пару дней назад сам считался при смерти, а сейчас уже в полном порядке.

При этом присутствующие критиковали главу Белого дома за легкомысленное отношение к болезни. На видео с мероприятий заметно, насколько Трамп был физически слаб после болезни.

Несмотря на быстрое возвращение в строй после коронавируса, противники Трампа постарались воспользовались ситуацией. В частности, они доказывали, что после полученного лечения ему нельзя доверять ядерную кнопку, так как полученные стероиды негативно влияют на голову.

Сейчас в США проходит процесс импичмента Трампу, несмотря на его отставку.