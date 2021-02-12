Массовую акцию провели, несмотря на коронавирусные ограничения

Украинские националисты осадили в пятницу, 12 февраля, здание Окружного административного суда Киева, где накануне было принято решение о переименовании проспекта Степана Бандеры.

Радикалы требовали отменить постановление и вообще распустить суд. В руках протестующих были портреты Бандеры, а также фотографии судей, которые вынесли неугодное националистам решение. Видео с места событий показал телеграм-канал "Политика страны".

Несмотря на то, что протестующие жгли файеры, выкрикивали нецензурные лозунги и угрозы судьям, правоохранители не реагировали на несогласованную акцию. При этом на Украине до 28 февраля введен карантинный режим из-за COVID-19.

Горсовет Киева дал Московскому проспекту имя Бандеры в 2016 году. Решение было утверждено в 2019 г. уже при Владимире Зеленском на посте президента Украины.

11 февраля 2021 г. Окружной суд Киева определил, что переименование не было законным, и постановил вернуть ряду улиц в городе прежнее название.