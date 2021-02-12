Страна из-за потепления ежегодно переживает пыльевые бури, засухи и пожары

Степная Украина, географически представляющая собой южные регионы страны, в следствии глобального потепления может превратиться в пустыню. С таким неутешительным прогнозом выступил министр защиты окружающей среды Незалежной Роман Абрамовский.

Он перечислил изданию РБК-Украина целый ряд природных катаклизмов, которые ожидают неньку, причем часть из них в последние годы действительно испытывает соборную на прочность.



"Пылевые бури, засухи, усиление пожарной опасности. Град, шквалы. Это связано с тем, что меняется климат. Притом что теплеет, то еще и происходят изменения по регионам", – цитирует министра портал "Украина".



По его данным, за последние 30 лет температура в стране выросла на 1,2 градуса. По этой причине возникают угрозы наводнений в Карпатах, превращение степей на юге Незалежной в пустыни, затоплений прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных областях.

Отметим, что на Украине уже существует пустынный участок территории – это Алешковские пески или Нижнеднепровские в Херсонской области.

Напомним, в прошлом году страна пережила несколько природных катастроф. Так, с апреля пожарные долго боролись с тушением лесов вблизи Чернобыльской АЭС. Причем пожары были такой силы, что гарь от них добиралась до Киева и границ с Белоруссией.

Также в результате обильных осадков в июне случился паводок в Ивано-Франковской области. Тогда президент Владимир Зеленский посетил район бедствия в обуви спортивного типа, в результате местный житель презентовал главе государства свои сапоги.

А в мае ряд городов на Ивано-Франковщине заволокла пылевая буря. Украинцы тогда массово делились видеокадрами из Городенок и Коломыи.

Кроме того, южные регионы страны летом 2020-го накрыла засуха. Тогда местные СМИ писали, что из-за природного катаклизма фермеры Херсонской области потеряют до 80% своего урожая.

