Продолжение клоунады: из Навального полез немецкий во время суда

Продолжение клоунады: из Навального полез немецкий во время суда
Алексей Навальный. Фото:АГН Москва
Оппозиционер получил более 15 замечаний судьи

Во время слушания по делу о клевете в отношении ветерана ВОв Игната Артеменко, Алексей Навальный, вернувшийся из Германии 17 января после почти полугодового пребывания, решил обращаться к судье по-немецки "оберштурмбаннфюрер", вместо принятого в России "ваша честь". 

Навальный сравнил момент дачи показаний Артеменко со сценой допроса в фашистской комендатуре и издевательски заявил, что так называть судью будет уместней. 

"Ваша честь, можно я теперь буду обращаться к вам оберштурбанфюрер", – передает его слова РАПСИ. 

После этого судья сделала Навальному замечание и приняла решение объявить 45-минутный перерыв из-за его поведения. 

Возобновление слушания на поведении оппозиционера никак не сказалось. Он продолжил провоцировать участников судебного процесса едкими комментариями. После того, как судья вынесла ему 11 замечание, он заявил, что ему на них "плевать". 

"Господин прокурор, вы не могли бы не облизывать пальцы (листает дело)? Я больше не могу на это смотреть", – заявил Алексей. 

Оппозиционер продолжил устраивать клоунаду на заседании и после 15 замечания судьи. Он ругался в момент, когда прокурор пригласил на допрос эксперта, после заявил, что в зале никто не имеет совести, назвал судью победительницей в конкурсе "Самая бессовестная судья", а после очередного замечания заявил, что вообще-то это он ей делает замечание. 

"Я такой крутой оберштурмбанфурер", – начал пародировать судью подсудимый, после чего снова получил замечание, – "У меня их уже 30! Вызовите родителей в школу!". 

После этого судья объявила перерыв в связи с тем, что Навальный совершенно не реагирует на замечания, передает RT. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость
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Гость
молодец, Навальный ! Так их и надо называть!
Какой же ты дурень!Если бы судья был бы"штумбанфюрер,то из тебя и наврального давно сделали бы мыло или ваш пепел развеяли в поле,как удобрение!
гость
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навальный единственный человек среди воров и шестерок
Гость
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Накинуть сиськастому года 3 за это
Гость
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Вспомнилась концовка фильма "Собачье сердца", когда он обратно в собаку превращаться стал и когда комиссия пришли вызволять его от профессора. ))) И это вы хотели в руководство страны .... ? )))
Гость
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добавить к приговору 15 суток "умножить на" 30 = 450 суток
Гость
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Мразь какая этот Нахальный. А либерстические приверженцы выходящие за него майданить, тупое стадо, непонимающие, что эта тварь, прося и пользуясь Западной поддержкой даже если представить его как будущего президента, не принесет стране ничего, кроме потери оборонки и других предприятий, сдачи ресурсов и разбазариванию всего что имеет наша страна. Зато кое комму вернут Европу и поглаживание по голове.
Гость
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Придурок. Одним словом. А за неуважение к старикам и тем более к ветеранам, пусть в колонии отрабатывает. Честный труд сделает может из него адекватного человека. Берега перепутал напрочь. Не знаю чем его там в Германии кололи или крышу снесло поняв что будет сидеть и никто его не отпустить. Даже по обмену.
Гость
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добавить к приговору 15 суток <цензура> 30 = 450 суток
Гость
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молодец, Навальный ! Так их и надо называть!
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