Оппозиционер получил более 15 замечаний судьи

Во время слушания по делу о клевете в отношении ветерана ВОв Игната Артеменко, Алексей Навальный, вернувшийся из Германии 17 января после почти полугодового пребывания, решил обращаться к судье по-немецки "оберштурмбаннфюрер", вместо принятого в России "ваша честь".

Навальный сравнил момент дачи показаний Артеменко со сценой допроса в фашистской комендатуре и издевательски заявил, что так называть судью будет уместней.

"Ваша честь, можно я теперь буду обращаться к вам оберштурбанфюрер", – передает его слова РАПСИ.

После этого судья сделала Навальному замечание и приняла решение объявить 45-минутный перерыв из-за его поведения.

Возобновление слушания на поведении оппозиционера никак не сказалось. Он продолжил провоцировать участников судебного процесса едкими комментариями. После того, как судья вынесла ему 11 замечание, он заявил, что ему на них "плевать".

"Господин прокурор, вы не могли бы не облизывать пальцы (листает дело)? Я больше не могу на это смотреть", – заявил Алексей.

Оппозиционер продолжил устраивать клоунаду на заседании и после 15 замечания судьи. Он ругался в момент, когда прокурор пригласил на допрос эксперта, после заявил, что в зале никто не имеет совести, назвал судью победительницей в конкурсе "Самая бессовестная судья", а после очередного замечания заявил, что вообще-то это он ей делает замечание.

"Я такой крутой оберштурмбанфурер", – начал пародировать судью подсудимый, после чего снова получил замечание, – "У меня их уже 30! Вызовите родителей в школу!".

После этого судья объявила перерыв в связи с тем, что Навальный совершенно не реагирует на замечания, передает RT.