Появивишаяся в интернете "сенсация" только рассмешила дипломата

Глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью у Владимира Соловьева рассказал о своем отношении к появившимся в интернете слухам о незаконорожденном сыне. Он отметил, что подобные вещи не должны выбивать любого высокопоставленног чиновника из колеи.

Некоторое время назад в Сети появился анонимный ролик о якобы незаконорожденном сыне у Лаврова, которого, по слухам, отец пристроил в МИД. Вопрос об этом дипломату задал Владимир Соловьев.

"Что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает", – пошутил Лавров.

Он отметил, что ни один член правительства или министр иностранных дел не имеет права позволять выбить себя из колеи, вспомнив американскую пословицу "Never let them see you sweat" – "Никогда не позволяй им заметить, что ты вспотел".

При этом глава МИД указал, что подобную "грязь" даже не читает, а на подобные вбросы реагирует стойко "без особого труда".

У Лаврова есть единственная дочь Екатерина, которая родилась в 1982 году в Нью-Йорке. Позже она вышла замуж за бизнесмена Александра Винокурова от которого родила сына и дочку.

Также Лавров рассказал, что у него есть друзья в Евросоюзе, но изза некоторых опасений он не собрается раскрывать их имена.