В Подмосковье раскрыли тайну неожиданно позеленевших собак

Животные обвалялись в краске

На днях в Сети появилось видео, которое стало причиной бурных обсуждений. На коротком ролике стая окрашенных в зеленый цвет собак бегает по подмосковному Подольску. 

Оказалось, что необычному окрасу животных все-таки есть объяснение. Все достаточно просто: собаки живут в заброшенном хозяйственном блоке на мешках с зеленой краской, пишет АГН "Москва". 

Ветеринары, которые выехали на место, где были замечены собаки, отметили, что все животные с бирками и совсем не агрессивные, добавляет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Юлия МИХАЙЛОВА

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