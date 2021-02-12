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На днях в Сети появилось видео, которое стало причиной бурных обсуждений. На коротком ролике стая окрашенных в зеленый цвет собак бегает по подмосковному Подольску.
Оказалось, что необычному окрасу животных все-таки есть объяснение. Все достаточно просто: собаки живут в заброшенном хозяйственном блоке на мешках с зеленой краской, пишет АГН "Москва".
Ветеринары, которые выехали на место, где были замечены собаки, отметили, что все животные с бирками и совсем не агрессивные, добавляет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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