Жителям города напомнили, что в таких случаях безопасней пересаживаться на автобус или метро

Работа общественного транспорта не была нарушена – все функционирует в штатном режиме, несмотря на плохие погодные условия в столице. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Москвичам напомнили, что метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) и наземный транспорт работают в привычном режиме. Жителей попросили временно отказаться от личного транспорта или перенести поездки на другое время – снегопад и гололедица создают дополнительную опасность для вождения.

В связи с этим в Дептрансе сообщили, что городскую транспортную систему подготовили к увеличенному пассажиропотоку, поэтому, если отказаться от поездки не получается, граждан призвали пользоваться общественным транспортом.

Также в ведомстве рассказали, что к расчистке улиц столицы привлекли около 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Для утилизации снег вывозят на стационарные и мобильные снегосплавные пункты, сообщал ранее заммэра Москвы Петр Бирюков.

Сейчас, по данным Яндекса, пробки в Москве составляют 10 баллов.