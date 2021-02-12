Член Совета призвал задуматься над целесообразностью посещения акций

Ситуация вокруг "отравления" Алексея Навального и последующие заявления о найденном отравителе, расследованиях о дворце, призывам к массовым акциям и подобное являются хорошо пропиаренной провокационной кампанией. Такое мнение высказал член СПЧ Евгений Мысловский.

По его словам, индидент с "отравлением" был использован Западом, чтобы ввести новые санкции против Москвы. В Европе так и не смогли предоставить доказательств, что на оппозиционера воздействовал химический яд "Новичок", но при этом отказываться от рестрикций не стали.

Расследование про "дворец Путина", по данным западных СМИ, было спонсировано российским миллионером Сергеем Колесниковым. В своем блоге Мысловский пишет, что бизнесмен, проживающий в Таллине, давно занимается вбросами против президента страны.

Также он напомнил, что Навальный ставил под сомнение эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявляя, что власти врут о готовности и эффективности препарата. Позже средство оценил представитель ЕС Жозеп Боррель, который поздравил Россию с успешным изобретением. Тем самым, считает Мысловский, на провокации попался сам оппозиционер.

Штаб Навального активно призывал людей выходить на незаконные митинги через Интернет – после арестовали почти тысячу человек в одной лишь Москве и возбудили несколько десятков уголовных дел. Позже 180 ученых, актеров, писателей, режисеров и общественных деятелей опубликовали открытое письмо с требованием отпустить задержанных, указывая, что организаторы акции подавали заявки на проведение митинга, но все были отклонены.

"Главная же провокация штаба Навального заключалась в том, что они принципиально не подавали никаких заявок и сознательно подставили "мирно протестующих" граждан под конфликт с правоохранительными органами. При этом подписавшие это письмо деятели почему-то считают, что все действия протестующих были правовыми, а действия полиции жестокими. Интересно, с каких это пор участие в массовых несогласованных акциях является правовым действием?", – пишет Мысловский.

Также, напоминает он, провокаторы призывают задержанных не приходить на суд, но если туда не явиться, то в зал заседания доставляют принудительно и штрафуют за неявку на 10 тысяч рублей.

"Сегодня вы как стадо баронов идете на убой за своим вожаком-козлом, уверены в своем лидере, а на финишной прямой козел соскакивает в сторону, оставляя вас на убойной площадке, где вам завтра могут дать и по спине, и по голове, увозят в околоток МВД, в суд, выписывают штраф и никто, кроме семьи и друзей, вам уже не поможет", – обратился член СПЧ к митингующим.

Он подытожил, что те, кто поддерживают Алексея Навального встают на сторону государственного преступника.