Нарушила традицию: тайные сигналы Набиуллиной перестали понимать

Нарушила традицию: тайные сигналы Набиуллиной перестали понимать
Эльвира Набиуллина. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новое выступление главы ЦБ на пресс-конференции стало предметом споров

Сегодня Эльвира Набиуллина провела первое в 2021 году заседание, которое тут же стало активно обсуждаться в Сети. И дело вовсе не в заявлениях председателя Центробанка. 

На пресс-конференции глава регулятора нарушила традицию и появилась без привычной "говорящей" броши.  Точнее, небольшое украшение все-таки было, однако варианты его трактовки заметно разнятся. 

Так, например, РБК решил, что небольшая жемчужная брошь олицетворяет точку и, вполне вероятно, символизирует конец смягчения денежно-кредитной политики, который длился полтора года. 

Догадка журналистов нашла отражение и в словах самой Набиуллиной, которая заявила, что сейчас ЦБ обсуждает сроки и темпы перехода к более нейтральной политике. 

А вот журналистка Наиля Аскер-Заде увидела в этом совсем другой знак, вспомнив, что ловцам жемчуга часто приходится непросто, однако конечная цель того стоит. 

"Видимо, председатель Банка России и намекает, что российской экономике еще какое-то время придется функционировать в условиях "волны кризиса", но в конечном итоге мы все равно найдем свой "жемчуг экономического роста" и вернемся на поверхность, к нормальной жизни", 

предположила телеведущая в своем телеграм-канале. 

К слову, любовь к украшениям, которые якобы подают тайные сигналы, сама Набиуллина считает отличным способом намекнуть на понимание текущей экономической ситуации. Об этом она рассказала в интервью Сергею Шнурову, которое было опубликовано на ютуб-канале RTVI.

Правда, не всегда эксперты правильно понимают ее знаки. Возможно, именно неверное понимание таких посланий регулятора и стало причиной отсутствия яркого аксессуара на сегодняшней пресс-конференции. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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