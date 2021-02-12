Новое выступление главы ЦБ на пресс-конференции стало предметом споров

Сегодня Эльвира Набиуллина провела первое в 2021 году заседание, которое тут же стало активно обсуждаться в Сети. И дело вовсе не в заявлениях председателя Центробанка.

На пресс-конференции глава регулятора нарушила традицию и появилась без привычной "говорящей" броши. Точнее, небольшое украшение все-таки было, однако варианты его трактовки заметно разнятся.

Так, например, РБК решил, что небольшая жемчужная брошь олицетворяет точку и, вполне вероятно, символизирует конец смягчения денежно-кредитной политики, который длился полтора года.

Догадка журналистов нашла отражение и в словах самой Набиуллиной, которая заявила, что сейчас ЦБ обсуждает сроки и темпы перехода к более нейтральной политике.

А вот журналистка Наиля Аскер-Заде увидела в этом совсем другой знак, вспомнив, что ловцам жемчуга часто приходится непросто, однако конечная цель того стоит.

"Видимо, председатель Банка России и намекает, что российской экономике еще какое-то время придется функционировать в условиях "волны кризиса", но в конечном итоге мы все равно найдем свой "жемчуг экономического роста" и вернемся на поверхность, к нормальной жизни",

– предположила телеведущая в своем телеграм-канале.

К слову, любовь к украшениям, которые якобы подают тайные сигналы, сама Набиуллина считает отличным способом намекнуть на понимание текущей экономической ситуации. Об этом она рассказала в интервью Сергею Шнурову, которое было опубликовано на ютуб-канале RTVI.

Правда, не всегда эксперты правильно понимают ее знаки. Возможно, именно неверное понимание таких посланий регулятора и стало причиной отсутствия яркого аксессуара на сегодняшней пресс-конференции.